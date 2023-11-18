Армения — Уэльс: Тикнизян отправил мяч в собственные ворота

В эти минуты проходит встреча 9-го тура группы D отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Армении и Уэльса. Команды играют на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45+1-й минуте защитник сборной Армении Наир Тикнизян отправил мяч в собственные ворота.
В матче первого круга группового этапа, который проходил в Уэльсе, победу со счётом 4:2 одержала сборная Армении. До этого команды дважды играли между собой в 2001 году. Тогда оба матча завершились вничью — 0:0 и 2:2.
Сборная Уэльса занимает второе место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков после шести матчей. Армения располагается на четвёртой строчке, заработав семь очков.
- 18 ноября 2023
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