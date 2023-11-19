Тренер ЖФК «Зенит»: впереди тот матч, на котором мы должны быть все вместе

Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала победу в матче 4-го тура заключительного этапа Суперлиги с «Динамо» (3:0), а также высказалась о предстоящей встрече с ЦСКА, которая определит чемпиона России.

«Динамо» — хороший соперник. Но хочу отметить действия своей команды. Те сильные стороны «Динамо», на которые мы делали акцент, девчонки сегодня нейтрализовали.

При счёте 2:0 во втором тайме показалось, что «Динамо» больше стало владеть мячом? Мы сделали небольшие перестановки в перерыве. Возможно, визуально так и казалось. Но они владели мячом только на своей половине, и для нас это никакой опасности не несло.

Успела ли сказать девчонкам в раздевалке слова перед решающим матчем сезона? Ещё не успела. Не хочется сейчас после победы говорить о следующем матче. Да, после выходного уже начнём говорить о ЦСКА.

У нас самые лучшие болельщики, они всегда с нами — даже в самых дальних выездах. Мы всегда чувствуем их поддержку. Поэтому впереди тот матч, на котором мы должны быть все вместе», — приводит слова Порядиной официальный сайт «Зенита».