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Деклан Райс: ты человек, купленный за € 116 млн, и это не совсем нормальное ощущение

Деклан Райс: ты человек, купленный за € 116 млн, и это не совсем нормальное ощущение
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Полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями о своей высокой стоимости.

«Ты человек, купленный за € 116 млн, и это не совсем нормальное ощущение… Я просто думал, что мне достаточно быть Декланом Райсом, быть самим собой, не отличаться от других», — приводит слова Райса журналист Марк Манн-Брайанс в соцсети Х (ранее Твиттер).

24-летний Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 116,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 100 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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