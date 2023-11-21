Евгений Луценко — о Сёмине: у Палыча всё было в ультимативной форме, настоящий босс

Бывший нападающий «Динамо», «Торпедо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко вспомнил о совместной работе с известным российским тренером Юрием Сёминым.

«Он сразу дал понять, что верит в меня. Ставил слева в нападении (в «Мордовии». — Прим. «Чемпионата»), но я и там хорошо смотрелся — выполнял все требования. Палыч ко мне тепло относился. Помню, на какой-то восстановительной тренировке команда бегала по кругу. Я отставал от основной группы всего на два метра. Палыч это увидел — очки бросил, телефон положил, подбежал ко мне: «Луценко! Ты что там как таракан телишься!» А на сборах в Австрии вызвал к себе в номер. На улице плюс 30, захожу — а Палыч в свитере: «Жень, как ты считаешь, как мы сыграли последнюю игру в чемпионате?». А мы проиграли 0:3 «Уфе». Я там немного поплыл, не вписался в темп — ни спереди, ни сзади не получалось. Ну, разложил всю эту аналитику. Палыч такой: «Да-да, все правильно говоришь».

Думаю — наконец-то нашел с ним коннект, понимает меня! И тут Семин вдруг: «В общем, слушай меня: еще один такой матч — и поедешь обратно в Хабаровск плавать!» У Палыча всё в ультимативной форме, настоящий босс. С каждым общался одинаково — без разницы губернатор перед ним или футболист. Глава республики Мордовия Владимир Волков заходил перед играми пожелать удачи — но Палыч никогда не давал ему долго разговаривать: «Всё, спасибо! Давайте». А однажды директор Бибиков пришёл на тренировку, чтобы сделать объявление. Собрались в полукруг, и Бибиков вышел на поле — в туфлях. Я смотрю на Палыча — всё, уже разозлился. Бибиков объявил: команде даётся три выходных. Палыч не понял: «Какие три выходных ты им даёшь? Я им уже два дал!» Короче, больше директора рядом с командой никто не видел», — приводит слова Луценко Sport24.