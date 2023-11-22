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Эмилиано Мартинес пытался запрыгнуть на трибуну, чтобы защитить фанатов от полиции

Эмилиано Мартинес пытался запрыгнуть на трибуну, чтобы защитить фанатов от полиции
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес попытался запрыгнуть на трибуну и защитить болельщиков от жестоких действий бразильской полиции перед матчем 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0).

Напомним, начало матча между Бразилией и Аргентиной было отложено из-за драки болельщиков на стадионе. Вскоре после этого бразильские полицейские стали применять против болельщиков силу. Национальная команда Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение. Стартовый свисток был запланирован на 3:30 по московскому времени, а в итоге матч начался около 4:00.

Победу в этой игре одержала сборная Аргентины благодаря голу Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного рауда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. У «селесао» в активе семь очков.

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