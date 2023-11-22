Салуквадзе: Грузия может попасть на Евро, Люксембург надо побеждать 100%

Экс-защитник сборной Грузии Лаша Салуквадзе оценил шансы своей бывшей команды на выход в финальную часть Евро-2024.

«В прошлый раз сборная Грузии не попала на Евро, проиграв Северной Македонии, но сейчас команда стала сильнее. В то время был коронавирус, и у нас из состава вылетели три-четыре футболиста из-за болезни. Для нас тогда это был удар, и это сыграло большую роль. Повезло тогда Северной Македонии, потому что для нас три игрока – большая сила.

Сейчас у нас ещё есть шанс попасть на Евро. В соперниках у нас Люксембург, их надо побеждать 100%, хотя в футболе всё возможно. В последнее время Люксембург тоже стал лучше играть, и будет тяжело. Но я думаю, что у нас сильнее команда и надо выигрывать обязательно. Кварацхелия не будет играть с Люксембургом, у него перебор жёлтых карточек, но у нас есть ребята, которые выйдут на поле вместо него. Тяжело, но шанс есть. Надо бороться, команда у нас хорошая», – приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Напомним, сборная Грузии боролась за выход на чемпионат Европы – 2024 в квартете А с командами Испании, Шотландии, Норвегии и Кипра. Грузины заняли четвёртое место, набрав после восьми туров восемь очков.

Теперь подопечным Вилли Саньоля предстоит сыграть в стыковых матчах Лиги наций. В полуфинальной встрече грузины сразятся с Люксембургом, а в случае победы встретятся с победителем пары Греция — Казахстан.