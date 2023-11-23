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Мвене — об ударе Зане: я не ожидал от него такой реакции

Мвене — об ударе Зане: я не ожидал от него такой реакции
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Защитник сборной Австрии Филипп Мвене высказался об инциденте с вингером сборной Германии Лероем Зане в товарищеском матче со сборной Германии (2:0).

«Он уже два или три раза сбивал игроков. Потом он столкнулся и со мной. Я спросил его, что с ним, а он совершенно взбесился и ударил меня. Я не ожидал от него такой реакции. Я думаю, что они (немецкие игроки) были просто расстроены, потому что у них мало что получалось», — приводит слова Мвене SID.

В начале второго тайма 27-летний немец не сдержал эмоции и ударил защитника австрийцев Мвене по лицу, после чего был удалён за неспортивное поведение.

Как сообщает Opta, это первое удаление Зане за профессиональную карьеру. Перед первой красной карточкой Сане успел провести 402 матча (59 за сборную Германии, 151 за «Баварию», 135 за «Манчестер Сити» и 57 за «Шальке»).

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
21 ноября 2023, вторник. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Забитцер – 29'     2:0 Баумгартнер – 73'    
Удаления: нет / Зане – 49'
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