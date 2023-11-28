Защитник «Динамо» Даса пропустит матч Кубка России с «Зенитом»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса пропустит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Даса пропустит матч с «Зенитом», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости».

18 ноября Даса получил травму в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года с командой Румынии (1:2). На 62-й минуте Даса попросил замену из-за боли в ноге. 30-летний игрок «Динамо» уже пропустил встречу 16-го тура РПЛ с ЦСКА.

Всего в нынешнем сезоне в рамках Российской Премьер-Лиги 30-летний Даса провёл 12 матчей, не отметившись результативными действиями. «Динамо» сыграет с «Зенитом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в среду, 29 ноября, на «ВТБ Арене». Начало матча — в 18:15 мск.