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«Челси» отзовёт Сантоса зимой из аренды в «Ноттингеме»

«Челси» отзовёт Сантоса зимой из аренды в «Ноттингеме»
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«Челси» в январе намерен отозвать бразильского полузащитника Андрея Сантоса из аренды. Об этом сообщает The Athletic. Напомним, футболист на данный момент выступает за «Ноттингем Форест».

По информации источника, лондонский клуб заплатит оговорённую в условиях аренды сумму за разрыв соглашения, а «Ноттингем» заплатит «Челси» штраф за неиспользование Сантоса в тот период, когда он не был травмирован.

Отмечается, что французский «Страсбург» готов взять молодого хавбека к себе до конца сезона. Однако на данный момент это невозможно: «Челси» уже отдал в аренду семь игроков за границу, а ограничения ФИФА не позволяют отдать больше.

Сантос перешёл в «Челси» в зимнее трансферное окно-2023 из «Васко да Гама» за € 12,5 млн. В текущем сезоне бразилец провёл за «Ноттингем» лишь два матча во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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