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Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: не сомневаюсь, что Дзагоев преуспел бы в европейском футболе

Экс-игрок ЦСКА Гордюшенко: не сомневаюсь, что Дзагоев преуспел бы в европейском футболе
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Бывший футболист московского ЦСКА Астемир Гордюшенко, ныне выступающий за «Родину», высказался об Алане Дзагоеве, который недавно завершил карьеру.

«Можно ли сказать, что Дзагоев реализовал себя, или всё‑таки травмы сильно повлияли на него? Его карьера была удачной, но да, травмы очень на неё повлияли. Дзагоев мог попробовать себя в европейском футболе. Не сомневаюсь, что он там преуспел бы. Считаю его легендой российского футбола. Когда Алан перешёл в ЦСКА, а я начал заниматься футболом, стал следить за ним. Он мне очень нравился, был моим любимым футболистом, кумиром. А когда я попал в ЦСКА и узнал Алана как человека, полюбил его ещё больше. Он очень порядочный человек и большой профессионал. К сожалению, травмы его чуть‑чуть подкосили», — приводит слова Гордюшенко «Матч ТВ».

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