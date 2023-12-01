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Тюкавин: с Захаряном общаемся. Сказал ему, чтобы смотрел трансляцию подписания контракта

Тюкавин: с Захаряном общаемся. Сказал ему, чтобы смотрел трансляцию подписания контракта
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, поддерживает ли он общение с экс-футболистом бело-голубых Арсеном Захаряном, который ныне выступает за испанский «Реал Сосьедад».

С Захаряном общаемся. Сегодня предупредил, чтобы смотрел трансляцию. Наверное, он и задал этот вопрос. Надеюсь, что смотрит. Надеюсь, что скоро увидимся с ним!» — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 16 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.

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