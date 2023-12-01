Овермарс может быть отстранён от работы в футболе во всех лигах мира

Спортивный директор бельгийского «Антверпена» Марк Овермарс может подвергнуться дисквалификации, предполагающей запрет для него на работу во всех футбольных лигах мира. Об этом информирует De Telegraaf.

Сообщается, что Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) передала в ФИФА запрос на дисквалификацию бывшего футбольного функционера. Теперь дисциплинарный комитет этой международной организации решит, будет ли изменён статус дисквалификации Овермарса с национальной на глобальную.

Подчёркивается, что бывший футболист обладает правом обжаловать подобное решение ФИФА, если оно будет принято.

Напомним, в середине ноября Институт спортивного права Нидерландов (ISR) отстранил Овермарса на два года от работы в нидерландском футболе, один из которых является условным, за отправку фото полового органа одной из сотрудниц клуба в период, когда он осуществлял профессиональную деятельность в «Аяксе».