Сегодня, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024. 24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.

Стало известно расписание матчей плей-офф Евро-2024 (напротив пары будет написан номер её матча):

1/8 финала:

Суббота, 29 июня

Победитель группы A против второго места в группе C (Дортмунд) — 37

Второе место в группе A против второго места в группе B (Берлин) — 38

Воскресенье, 30 июня

Победитель группы B и 3-е место в группах A, D, E или F (Кельн) — 39

Победитель группы C и 3-е место в группах D, E или F (Гельзенкирхен) — 40

Понедельник, 1 июля

Победитель группы F и 3-е место в группах A, B или C (Франкфурт) — 41

Второе место в группе D и второе место в группе E (Дюссельдорф) — 42

Вторник, 2 июля

Победитель группы E и 3-е место в группах A, B, C или D (Мюнхен) — 43

Победитель группы D и второе место в группе F (Лейпциг) — 44

Четвертьфиналы:

Пятница, 5 июля

Победитель Матча 39 против победителя матча 37 (Штутгарт) — 45

Победитель Матча 41 против победителя матча 42 (Гамбург) — 46

Суббота, 6 июля

Победитель Матча 43 против победителя матча 44 (Берлин) — 47

Победитель Матча 40 против победителя матча 38 (Дюссельдорф) — 48

Полуфиналы:

Вторник, 9 июля

Победители Матча 45 против победители патча 46 (Мюнхен) — 49

Среда, 10 июля

Победитель матча 47 против победителя матча 48 (Дортмунд) — 50

Финал:

Воскресенье, 14 июля

Победитель матча 49 против победителя матча 50 (Берлин)

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.