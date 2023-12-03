Матч ЦСКА — «Ростов» может быть перенесён на 4 декабря

Матч Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Ростовом» в 17-м туре могут перенести на другой день. Об этом сообщает «РБ Спорт». По сведениям источника, рассматривается вариант проведения игры завтра, 4 декабря, когда в Москве не обещают снегопада. Однако финальное решение по переносу матча примет главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев.

Напомним, ЦСКА активно очищает поле перед началом этого матча. Газон «ВЭБ Арены» завалило снегом из-за непогоды в Москве.

Ранее стало известно, что команды сыграют оранжевым мячом. Таким образом, предстоящий матч станет первым в нынешнем сезоне чемпионата России по футболу, в котором сыграют оранжевым мячом.

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В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. В свою очередь, «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.