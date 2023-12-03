Нигматуллин: матчи в снегопад нужно было провести, чтобы было о чём вспомнить

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин прокомментировал проведение матча между ЦСКА и «Ростовом» в 16-м туре РПЛ в снегопад.

«Безусловно то снежное дерби оставило одно из самых ярчайших впечатлений в моей карьере. Сегодняшние матчи нужно было провести, чтобы было, о чём вспомнить. Понятно, что в «снежном дерби» было прохладно, но был слишком высокий градус игры, чтобы замерзать. Какие-то специальные средства, чтобы согреться мы не использовали.

Но прошло 20 лет — сейчас есть всякие подогреватели, стельки и прочее. Футболисты точно не замёрзнут. Было даже холоднее, когда мы играли матч ретроспективы ЦСКА — «Локомотив», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.