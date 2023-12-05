Кабутов: «Рубин» мог быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1). По мнению футболиста, казанский клуб мог бы занимать место выше восьмого.

«Восьмое место — это хорошо? Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала. Мы ни в чём не уступали сопернику, просто хозяевам чуть больше повезло. Но это, конечно, хорошая команда.

Серия без поражений? Мы на это не смотрим. Неважно, что не пропускали мячи. Главным было набирать очки. Есть сожаление, что проиграли «Динамо», ведь по моментам мы могли зацепить очки и даже выиграть. Не получилось забить. Били отличные моменты, но мы били по воробьям или мимо. Очень жалко.

Никакого особого настроя не было. Готовились к игре и ехали за победой. Со всеми можно бороться за очки, команды сейчас плюс-минус равные. Мы им ничем не уступаем.

У нас будет матч в Калининграде, и там ожидается около нуля. Играть можно. Я вообще спокойно переношу морозы. С «Динамо» нормально было играть», — приводит слова Кабутова «Евро-Футбол.Ру».