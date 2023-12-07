Стало известно, как «Барселона» подтолкнула Дембеле к уходу из клуба

Бывший крайний нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, минувшим летом перешедший в «ПСЖ», принял решение покинуть каталонский клуб после того, как его руководство отказалось продлить с игроком трудовое соглашение. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, французский футболист рассчитывал на то, что сможет продолжить карьеру в стане сине-гранатовых. В связи с этим он ожидал, что «Барселона» предложит ему продлить трудовые отношения, поскольку действующий на тот момент контракт футболиста с клубом должен был истечь через год. Однако из-за напряжённых отношений между агентом игрока Мусой Сиссоко и бывшим спортивным директором «Барселоны» Матеу Алемани Дембеле не было предложено новое трудовое соглашение, из-за чего он принял решение покинуть каталонский клуб.

Напомним, французский футболист выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. За этот период Дембеле принял участие в 185 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 40 голами и 43 результативными передачами.

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