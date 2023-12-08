«Ювентус» — «Наполи»: стали известны стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато. Игра начнётся в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьязо, Маккенни, Локателли, Рабьо, Костич, Влахович, Кьеза.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жесус, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Фото: Официальный аккаунт «Ювентуса» в соцсети X (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт «Наполи» в соцсети X (ранее Twitter)

После 14 туров Серии А «Ювентус» набрал 33 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Наполи» заработал 24 очка и расположился на пятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Наполи» разгромил «Ювентус» со счётом 5:1. Во втором круге неаполитанцы одержали победу со счётом 1:0. В той встрече единственный гол «Наполи» забил Джакомо Распадори.