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Бистрович: у «Балтики» в каждой игре есть моменты, но не хватает решающего удара

Бистрович: у «Балтики» в каждой игре есть моменты, но не хватает решающего удара
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

«Мы боремся в каждой игре, оставляем всё на поле. Просто нам не хватает впереди, надо реализовывать моменты. У нас очень мало забитых голов. Надо сейчас собраться. Надеюсь, всё получится во второй части сезона.

У нас в каждой игре есть моменты, но не хватает решающего удара. Чуть более качественно надо действовать в чужой штрафной», — сказал Бистрович в эфире «Матч ТВ».

После результата данного матча «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков после аналогичного количества встреч.

В текущем сезоне 25-летний хорватский полузащитник принял участие в 15 матчах за «Балтику» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Напомним, права на Кристияна всё ещё принадлежат московскому ЦСКА.

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