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Марков: хочется играть на идеальных полях, но в России это не всегда получается

Марков: хочется играть на идеальных полях, но в России это не всегда получается
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Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков прокомментировал ничью в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1, голами отметились Ярослав Гладышев и Максим Максимов.

«Хочется играть на идеальных полях, но в России это не всегда получается. Обе команды были в равных условиях, поэтому закономерная ничья. У «Динамо», пожалуй, было больше моментов. У нас было много подходов к воротам, но мы не совсем правильно распоряжались мячом в финальной трети поля. Понятно, что тяжело играть в такую погоду. Особенно когда на улице минус», — сказал Марков «Матч ТВ».

По итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). «Факел» с 21 очком — 11-й.

Чемпионат России по футболу уходит на зимний перерыв и возобновится в марте 2023 года.

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