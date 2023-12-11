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«Тоттенхэм» договорился с Удоджи о долгосрочном контракте

«Тоттенхэм» договорился с Удоджи о долгосрочном контракте
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Итальянский защитник Дестини Удоджи в ближайшее время подпишет новый долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «шпор» очень довольно прогрессом 21-летнего футболиста. На прошлой неделе стороны обсудили возможное продление соглашения и пришли к договорённости по данному вопросу. Новый контракт будет действовать до конца июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

Удоджи перешёл в «Тоттенхэм» из «Удинезе» в минувшее трансферное окно за € 18 млн. В текущем сезоне защитник провёл за «шпор» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Тоттенхэма» подписать вингера ПСВ Жоана Бакайоко.

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