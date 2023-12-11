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«Челси» не сможет отозвать Лукаку из аренды зимой

«Челси» не сможет отозвать Лукаку из аренды зимой
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Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не сможет вернуться в лондонский клуб зимой, даже если главный тренер «синих» Маурисио Почеттино этого захочет. Об этом сообщает The Athletic. На данный момент форвард выступает за итальянскую «Рому» на правах годичной аренды.

По информации источника, аргентинскому наставнику команды необходимо усиление в лице нападающего. Один из вариантов — возвращение Лукаку из аренды. Однако соглашение между «Челси» и «Ромой» не предусматривает отзыв бельгийца до окончания сезона.

В текущем сезоне Лукаку провёл за «Рому» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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