Игорь Федотов назвал несправедливой критику в адрес Карасёва после игры «Краснодар» — ЦСКА

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о критике в адрес Сергея Карасёва, главного арбитра вчерашнего матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (1:0).

«Сложная игра досталась Карасёву, за это я повысил ему оценку. Сергея много критикуют за якобы непоказанные жёлтые карточки, кто-то даже шесть насчитал, но это несправедливо. Я насчитал две жёлтые: на 10-й минуте игроку «Краснодара» и на 27-й — футболисту ЦСКА. Для меня это стопроцентные моменты, где футболисты летели в подкат и попадали шипами в голеностоп. Всё остальное — пограничные эпизоды на усмотрение Карасёва. Такие моменты надо отдавать арбитру, чтобы он работал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмом месте с 28 очками.