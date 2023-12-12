В «РБ Зальцбург» заявили, что не получали от «Ахмата» денег за переход Тодоровича

Представитель австрийского «РБ Зальцбург» для расследования Follow the Money о трансферах игроков, связанных с Россией после февраля 2022 года, заявил, что клуб не получал денег от «Ахмата» за переход Дарко Тодоровича.

«Переход был осуществлён без оплаты. Игрок отказался от зарплаты и этого было достаточно. Тодорович хотел перейти в «Ахмат», — заявили в клубе.

Напомним, «Ахмат» арендовал Тодоровича осенью 2021 года на сезон. А уже летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, Дарко перешёл в стан грозненцев за € 400 тыс.

В общей сложности защитник сыграл за российский клуб 56 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и шестью голевыми передачами. Нынешняя рыночная стоимость Тодоровича составляет € 1,2 млн.