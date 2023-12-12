«Реал Сосьедад»: Захарян не упоминался в санкционных списках, банк не нашёл ничего плохого

В «Реале Сосьедад» рассказали, как команда сумела подписать российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Мы пользуемся услугами испанского банка. Он провёл собственную проверку и не обнаружил ничего плохого. Мы проверили все необходимые документы и разузнали, есть ли прямое упоминание игрока в санкционном списке», — приводит слова представителя клуба Follow the Money.

Напомним, Захарян перебрался в клуб из Сан-Себастьяна этим летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн. В нынешнем сезоне Арсен сыграл за «Реал Сосьедад» 15 матчей во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей в испанской Ла Лиге.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.