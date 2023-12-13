Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» планирует выплатить «Жироне» отступные за Цыганкова

«Тоттенхэм» планирует выплатить «Жироне» отступные за Цыганкова
Комментарии

Английский «Тоттенхэм» готов выплатить испанской «Жироне» отступные за нападающего Виктора Цыганкова в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Fútbol Total в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что сумма составит € 30 млн. До перехода в «Жирону» в январе 2023 года украинский футболист выступал за киевское «Динамо». Он дебютировал в Ла Лиге 5 февраля 2023 года в матче с «Валенсией» (1:0).

В нынешнем сезоне испанской Примеры 26-летний Виктор Цыганков провёл 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также на счету нападающего шесть матчей за сборную Украины в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. За национальную команду он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Уго Льорис может покинуть «Тоттенхэм» и перейти в «Ньюкасл»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android