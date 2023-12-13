«Тоттенхэм» планирует выплатить «Жироне» отступные за Цыганкова

Английский «Тоттенхэм» готов выплатить испанской «Жироне» отступные за нападающего Виктора Цыганкова в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Fútbol Total в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что сумма составит € 30 млн. До перехода в «Жирону» в январе 2023 года украинский футболист выступал за киевское «Динамо». Он дебютировал в Ла Лиге 5 февраля 2023 года в матче с «Валенсией» (1:0).

В нынешнем сезоне испанской Примеры 26-летний Виктор Цыганков провёл 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также на счету нападающего шесть матчей за сборную Украины в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. За национальную команду он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.