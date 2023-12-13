Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и английский «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алияр Агаев. Игра начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа G. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1-й тайм
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Хэмилтон – 19'    

Стали известны стартовые составы команд.

«Црвена Звезда»: Глазер, Джига, Драгович, Мияйлович, Спаич, Букари, Ин Бём, Неделькович, Канга, Олайинка, Ндиайе.

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Стоунз, Гомес, Аканджи, Филлипс, Ковачич, Нунес, Грилиш, Хэмилтон, Бобб.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» набрала одно очко и занимает последнее место в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 15 очков и располагаются на первой строчке, а также досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Гвардиола — о Холанде: думаю, к четвергу он будет в строю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android