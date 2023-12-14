Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хохлов прокомментировал назначение на пост главного тренера молодёжки «Локомотива»

Хохлов прокомментировал назначение на пост главного тренера молодёжки «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о назначении на пост главного тренера молодёжной команды железнодорожников.

«Я рад вернуться в «Локомотив». С большим удовольствием приступлю к работе. Я знаю, насколько важна правильная подготовка молодых игроков для основной команды. Академия «Локо» всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьёмся больших успехов», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

Дмитрий Хохлов выступал за «Локомотив» в бытность футболистом. В составе железнодорожников он становился чемпионом России в 2004 году и обладателем Суперкубка в 2005-м. Также Хохлов выступал за сборную России, с которой успел поиграть на чемпионатах мира и Европы.

В ходе тренерской карьеры Дмитрий Хохлов успел поработать в московском «Динамо», «Кубани», волгоградском «Роторе» и «Сочи». С молодёжкой «Динамо» он дважды становился чемпионом молодёжного первенства.

Материалы по теме
Дмитрий Хохлов возглавил молодёжную команду «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android