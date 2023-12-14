Хохлов прокомментировал назначение на пост главного тренера молодёжки «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказался о назначении на пост главного тренера молодёжной команды железнодорожников.

«Я рад вернуться в «Локомотив». С большим удовольствием приступлю к работе. Я знаю, насколько важна правильная подготовка молодых игроков для основной команды. Академия «Локо» всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьёмся больших успехов», — приводит слова Хохлова пресс-служба клуба.

Дмитрий Хохлов выступал за «Локомотив» в бытность футболистом. В составе железнодорожников он становился чемпионом России в 2004 году и обладателем Суперкубка в 2005-м. Также Хохлов выступал за сборную России, с которой успел поиграть на чемпионатах мира и Европы.

В ходе тренерской карьеры Дмитрий Хохлов успел поработать в московском «Динамо», «Кубани», волгоградском «Роторе» и «Сочи». С молодёжкой «Динамо» он дважды становился чемпионом молодёжного первенства.