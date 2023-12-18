Килиан Мбаппе вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции

В воскресенье, 17 декабря, состоялся матч 16-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск, Франция. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 66-й минуте. Футболисты «ПСЖ» заработали право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал 24-летний форвард Килиан Мбаппе. Это 180-й гол футболиста в чемпионате Франции. Теперь игрок занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории французского чемпионата. Мбаппе обошёл Карлоса Бьянчи, у которого 179 голов.

Следующая цель Килиана — Флёри Ди Налло, у которого 187 голов. Лучшим бомбардиром в истории Лиги 1 является Дельё Оннис, у него 299 голов.