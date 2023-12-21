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Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал решение Европейского суда о Суперлиге

Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал решение Европейского суда о Суперлиге
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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал решение Европейского суда о Суперлиге.

«Как я и предупреждал, они всегда могли организовывать соревнования вне среды УЕФА и ФИФА. Это нельзя запретить, вопрос в том, на каких условиях они находятся под организацией УЕФА и ФИФА», — приводит слова Тебаса Relevo.

Напомним, ранее ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Именно поэтому новый турнир может быть создан по европейским законам.

Напомним, в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Атлетико» Мадрид, «Барселона», «Реал» Мадрид, а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

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