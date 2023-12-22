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«Манчестер Сити» — первый английский клуб, выигравший за один календарный год пять трофеев

«Манчестер Сити» — первый английский клуб, выигравший за один календарный год пять трофеев
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Одержав победу в матче с «Флуминенсе» (4:0) в финале клубного чемпионата мира, «Манчестер Сити» завоевал свой пятый трофей в сезоне, таким образом, став первым английским клубом, которому удалось за один календарный год выиграть пять трофеев. Об этом информирует City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

20 мая 2023 года после проигрыша «Арсенала» в матче 37-го тура чемпионата Англии «Брентфорду» со счётом 0:1 «горожане» стали чемпионами АПЛ по итогам сезона-2022/2023.

3 июня 2023 года «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, одержав в финале этого турнира победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

10 июня 2023 года в финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли миланский «Интер» со счётом 1:0.

16 августа 2023 года «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Европы, обыграв испанскую «Севилью» в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4. В основное время команды сыграли со счётом 1:1.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Альварес – 1'     2:0 Нино – 27'     3:0 Фоден – 72'     4:0 Альварес – 88'    
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