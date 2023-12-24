Клаудио Раньери: к сожалению, расистские высказывания стали привычкой для Италии

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери выразил недовольство тем, что во время минувшего матча 17-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:0) болельщики соперника позволяли себе расистские скандирования в адрес африканского полузащитника красно-синих Энтони Макумбу.

«Было очень жаль слышать подобные скандирования в адрес Макумбу, которые, к сожалению, стали итальянской привычкой. Ответственные за то, чтобы подобного не происходило, должны что-то сделать с этим. Невозможно, чтобы люди до сих пор оскорбляли друг друга из-за цвета кожи», — приводит слова Раньери DAZN.

Напомним, после 17 туров итальянской Серии А подопечные Раньери набрали 13 очков и на текущий момент занимают 18-е место. После аналогичного количества матчей «Верона» заработала 14 очков и расположилась на 16-й строчке.