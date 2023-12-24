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Клаудио Раньери: к сожалению, расистские высказывания стали привычкой для Италии

Клаудио Раньери: к сожалению, расистские высказывания стали привычкой для Италии
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Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери выразил недовольство тем, что во время минувшего матча 17-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (2:0) болельщики соперника позволяли себе расистские скандирования в адрес африканского полузащитника красно-синих Энтони Макумбу.

«Было очень жаль слышать подобные скандирования в адрес Макумбу, которые, к сожалению, стали итальянской привычкой. Ответственные за то, чтобы подобного не происходило, должны что-то сделать с этим. Невозможно, чтобы люди до сих пор оскорбляли друг друга из-за цвета кожи», — приводит слова Раньери DAZN.

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Нгонж – 53'     2:0 Джурич – 90'    
Удаления: нет / Макумбу – 52'

Напомним, после 17 туров итальянской Серии А подопечные Раньери набрали 13 очков и на текущий момент занимают 18-е место. После аналогичного количества матчей «Верона» заработала 14 очков и расположилась на 16-й строчке.

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