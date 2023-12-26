Игрок «Локомотива» Фассон, привлекший внимание бразильских клубов, сменит агента

Футбольный агент Ильдемир Лопес, представлявший интересы защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона, рассказал, что футболист отказался от дальнейшего сотрудничества.

«Интерес к Фассону от команд из Бразилии? Могу сказать, что я больше не представляю его интересы. Он заявил, что больше не хочет работать со мной, хотя я был с ним с самого начала и помогал ему. При этом я являюсь его действующим агентом по контракту, но футболист заявил, что он больше не заинтересован в работе со мной, сейчас мы занимаемся расторжением договора. Это всё на начальном этапе, поэтому я понятия не имею, кто занимается его делами сейчас. В любом случае это его выбор и говорить о нём я больше не хочу», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что «Гремио» связался с «Локомотивом», чтобы узнать информацию о возможном переходе Фассона в январе 2024 года. Также интерес к игроку проявляют бразильские «Фламенго», «Интернасьонал», «Коринтианс» и «Васко да Гама».

22-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с июня 2022 года, куда перешёл из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Контрактное соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.