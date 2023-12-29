Главный тренер «Вест Хэма» Мойес: мы хорошо поработали над «Арсеналом»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес подвёл итоги матча 19-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:0), который его команда проводила на чужом поле.

«В футбол играют по-разному, и этим вечером мы сыграли ту роль, о которой, возможно, не так много говорят. Блестящая защита. Мы сегодня хорошо поработали над «Арсеналом». Они много владели мячом, слишком много, на мой взгляд, но мы проделали большую работу.

У нас был невероятный год в «Вест Хэме». После чемпионата мира мы стали лучше и продали одного из наших лучших игроков «Арсеналу». Но мы продолжали и также завоевали трофей.

Влияние летних трансферов? Вероятно, все менеджеры живут или умирают благодаря подбору персонала. Если вы не организуете его правильно, то столкнётесь с трудностями.

Я думаю, что новые игроки были очень хороши. Огромная заслуга футболистов в том, что нам удалось год. Действительно отличная работа.

Моё будущее в клубе? Мы готовимся к разговору. Не думаю, что кто-то из нас сделает торопится. Я не вижу в этом никаких проблем», — приводит слова Мойеса Amazon Prime.

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