Де Хеа близок к переходу в «Ньюкасл»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико» Давид де Хеа близок к возвращению в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Todofichajes, новым клубом голкипера станет «Ньюкасл». Отмечается, что сторонам осталось согласовать срок трудового договора. «Ньюкасл» намерен подписать вратаря до конца сезона, в то время как де Хеа требует соглашение до лета 2025 года.

В сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом: