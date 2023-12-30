Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Хеа близок к переходу в «Ньюкасл»

Де Хеа близок к переходу в «Ньюкасл»
Комментарии

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико» Давид де Хеа близок к возвращению в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Todofichajes, новым клубом голкипера станет «Ньюкасл». Отмечается, что сторонам осталось согласовать срок трудового договора. «Ньюкасл» намерен подписать вратаря до конца сезона, в то время как де Хеа требует соглашение до лета 2025 года.

В сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Материалы по теме
Тренер «Ньюкасла» Хау — о слухах насчёт Давида де Хеа: мы не делали никаких запросов

Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android