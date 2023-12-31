Юрий Сёмин рассказал, как быть, если возвращения на международную арену не случится

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, как следует развиваться отечественному футболу в случае, если российские команды по-прежнему не будут допущены до международных соревнований.

«Если в новом году российскому футболу не получится вернуться на международную арену, нужно идти со своим видением футбола. Обратить внимание на развитие и качество юношеского футбола и двигаться дальше. Играть товарищеские матчи, сейчас РФС находит хорошие варианты. Футбол есть и будет всегда», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в 2024 году сборная России проведёт товарищеский матч с сербской национальной командой. По предварительным данным, встреча команд состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.