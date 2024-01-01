Карасёв: поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году

Арбитр ФИФА Сергей Карасёв оценил уровень российских судей и обратился с пожеланиями к любителям отечественного футбола.

«У нас говорят: всё плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще всё плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив… Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году. Главное, чтобы у нас не дошло до избиения судей, как в Турции? Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу», — приводит слова Карасёва издание «РБ Спорт».

Напомним, первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона выиграл «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков — на два больше, чем «Зенит», идущий на второй строчке турнирной таблицы. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (32 очка).