Объявлены топ-10 защитников 2023 года по версии S90

Футбольное издание S90 объявило топ-10 защитников в 2023 году. Лучшим защитником в прошлом году по версии издания стал игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба.
Полный список игроков выглядит так:
1. Вильям Салиба («Арсенал», Франция);
2. Кайл Уолкер («Манчестер Сити», Англия);
3. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);
4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
5. Федерико Димарко («Интер», Италия);
6. Ким Мин Джэ («Бавария», Южная Корея);
7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
8. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия);
9. Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада);
10. Рональд Араухо («Барселона», Уругвай).
Салиба в нынешнем сезоне сыграл за лондонцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.