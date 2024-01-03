Объявлены топ-10 защитников 2023 года по версии S90

Футбольное издание S90 объявило топ-10 защитников в 2023 году. Лучшим защитником в прошлом году по версии издания стал игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба.

Полный список игроков выглядит так:

1. Вильям Салиба («Арсенал», Франция);

2. Кайл Уолкер («Манчестер Сити», Англия);

3. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия);

4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);

5. Федерико Димарко («Интер», Италия);

6. Ким Мин Джэ («Бавария», Южная Корея);

7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

8. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия);

9. Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада);

10. Рональд Араухо («Барселона», Уругвай).

Салиба в нынешнем сезоне сыграл за лондонцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.