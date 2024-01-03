Тренер «Вест Хэма» Мойес — о трансферах: у нас не так много денег, чтобы просто тратить их

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о планах лондонского клуба на трансферном рынке в зимнее окно. По словам шотландского специалиста, «Вест Хэм» может пригласить новых игроков, но при определённом условии.

«У нас не так много денег, чтобы просто тратить их. Много будет зависеть от объёма расходов. Все знают, что нам не помешают новички, но как нам их привлечь? Я не говорю, что мы этого не сделаем, но это не лучшее время для трансферов — окно открыто всего месяц.

В своё время мы приглашали Соучека и Боуэна в январе, так что мы способны на зимние трансферы. Другой вопрос в том, что тогда наш уровень был иным. Сейчас игроки, которые могут усилить нашу команду, будут стоить больших денег. Если на рынке появится игрок, с помощью которого мы сможем стать лучше, мы постараемся его подписать», — приводит слова Мойеса Caught Offside.