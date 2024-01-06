Opta: лишь один матч 19-го тура Примеры перешагнул отметку в 60 минут чистого времени

Opta представила статистику по минувшему 19 туру испанской Примеры. Анализ касается количества чистого игрового времени в каждом матче.

Статистика 19-го тура Примеры по количеству игрового времени Фото: Социальные сети Opta

Единственным матчем, перешагнувшим отметку в 60 минут чистого времени, стало противостояние «Осасуны» и «Жироны». Самым ненасыщенным матчем недели оказалась игра между «Реалом Сосьедад» и «Алавесом», где чистое время составило лишь 45 минут и 25 секунд из 104 минут и 32 секунд всего.

В 3 из 10 матчей чистое время заняло менее 50% от общего времени. Лишь в двух встречах показатель чистого времени перебрался за отметку в 60%

Средняя продолжительность игрового времени тура составила 54 минуты и семь секунд. Этот показатель оказался чуть ниже среднего по сезону, который составляет 55 минут и пять секунд.