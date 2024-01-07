Левандовски впервые с 2010 года не попал в топ-10 спортсменов Польши

Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски впервые с 2010 года не попал в топ-10 спортсменов Польши в опросе газеты Przeglad Sportowy.

Ещё в 2020 и 2021 годах Роберт занимал первое место в опросе польской газеты, а в 2022 году был на третьей строчке.

35-летний нападающий летом 2022 года перебрался из мюнхенской «Баварии» в «Барселону», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 45 млн.

Ещё в прошлом сезоне поляк сыграл за сине-гранатовых 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 33 мячами и восемью голевыми передачами. В этом же сезоне Роберт принял участие в 22 играх, где отметился девятью голами и пятью ассистами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.