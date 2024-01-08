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Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» выкупил защитника аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Валентина Барко. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб заплатил сумму выкупа, прописанную в контракте 19-летнего футболиста с аргентинским грандом. Сообщается, что стоимость трансфера составила около € 9 млн.

В этом сезоне Барко провёл за «Бока Хуниорс» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Напомним, «Брайтон» находится на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 встречах.