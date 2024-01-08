Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» приобрёл Валентина Барко из «Бока Хуниорс» — Гастон Эдул

«Брайтон» приобрёл Валентина Барко из «Бока Хуниорс» — Гастон Эдул
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» выкупил защитника аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Валентина Барко. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб заплатил сумму выкупа, прописанную в контракте 19-летнего футболиста с аргентинским грандом. Сообщается, что стоимость трансфера составила около € 9 млн.

В этом сезоне Барко провёл за «Бока Хуниорс» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Напомним, «Брайтон» находится на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 встречах.

Материалы по теме
Тренер «Брайтона» Де Дзерби: мы гордимся тем, что Милнер в нашей команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android