Источник: «Пари НН» не берёт на сбор нападающего Кротова

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не берёт на первый зимний сбор нападающего Вячеслава Кротова, который ранее выступал на правах аренды во владикавказской «Алании». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Отмечается, что нападающий с большой долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе. По информации источника, не утратил интерес к футболисту астраханский «Волгарь».

В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги 30-летний Вячеслав Кротов провёл 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Согласно данным, представленным на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.