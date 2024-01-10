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Источник: «Пари НН» не берёт на сбор нападающего Кротова

Источник: «Пари НН» не берёт на сбор нападающего Кротова
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран не берёт на первый зимний сбор нападающего Вячеслава Кротова, который ранее выступал на правах аренды во владикавказской «Алании». Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Отмечается, что нападающий с большой долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе. По информации источника, не утратил интерес к футболисту астраханский «Волгарь».

В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги 30-летний Вячеслав Кротов провёл 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Согласно данным, представленным на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.

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