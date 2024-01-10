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Почеттино: Колвилл проводит фантастический сезон

Почеттино: Колвилл проводит фантастический сезон
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре защитника Леви Колвилла.

«Леви — молодой футболист, который может играть на разных позициях. В последней игре с Дисаси он был центральным защитником, а сегодня (в матче Кубка английской лиги с «Мидлсбро» (0:1). — Прим. «Чемпионата») мы играли с Силвой и Дисаси, Гюсто справа, а Колвилл слева.

Для него важно получить опыт выступлений в Премьер-лиге с «Челси», я думаю, это поможет ему стать лучшим игроком и почувствовать конкуренцию. Леви проводит фантастический сезон, независимо от того, играет ли он на позиции центрального или крайнего защитника.

Он игрок будущего «Челси», но в данный момент, конечно, когда не выигрываешь, приходится бороться. Мы молодая команда с молодыми игроками, им нужно учиться и совершенствоваться», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне 20-летний Леви Колвилл провёл 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых забил один мяч и оформил одну результативную передачу.

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