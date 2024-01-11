Нападающий мадридского «Реала» Хоселу требует € 300 тыс. у своего бывшего клуба

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу потребовал через суд от испанского «Алавеса», за который он выступал в период с 2019 по 2022 год, € 300 тыс. в качестве компенсации за расторжение контракта с ним. Об этом информирует Relevo.

Сообщается, что форвард «сливочных» уже предстал перед судом по этому делу для того, чтобы изложить свою версию событий. В свою очередь, «Алавес» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором утверждает, что клуб не должен Хоселу каких-либо денег, а также подчёркивает, что испанская команда предлагала пролонгировать контракт нападающего ещё на один сезон, однако он сам отклонил это предложение.

Напомним, Хоселу провёл в составе «Алавеса» 113 матчей, в которых он отметился 36 голами и 11 результативными передачами.

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