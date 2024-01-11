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«Страсбург» согласовал трансфер Луковича, которым интересовался «Спартак»

«Страсбург» согласовал трансфер Луковича, которым интересовался «Спартак»
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Французский «Страсбург» согласовал условия сделки по подписанию 18-летнего нападающего сербского клуба «ИМТ Белград» Милоша Луковича, которым ранее интересовался московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сегодня, 11 января, Лукович отправится во Францию, где пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, ранее спортивный журналист Иван Карпов заявил, что московские команды всерьёз интересуются 18-летним форвардом, а спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт ездил в Сербию, чтобы пообщаться с руководством «ИМТ Белград» по поводу игрока.

В нынешнем сезоне Лукович принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и одной результативной передачей.

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