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Кристиян Бистрович: цель «Балтики» — остаться в РПЛ

Кристиян Бистрович: цель «Балтики» — остаться в РПЛ
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал об амбициях калининградского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Понятно, что общая цель «Балтики» — остаться в РПЛ. Мы сейчас подготовимся, хотим выигрывать каждую игру.

Пока не знаю, какое у ребят состояние, я только приехал. Слышал, что все работали. Завтра начинаются тренировки, посмотрим», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Балтика» набрала 13 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В первом туре после возобновления РПЛ калининградской команде предстоит сыграть с «Сочи». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ
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