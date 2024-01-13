Кристиян Бистрович: останусь ли в «Балтике»? Если останемся в РПЛ, всё возможно

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мнением о сборах под руководством Сергея Игнашевича, рассказал об адаптации в команде и ответил на вопрос, продолжит ли он играть за «Балтику».

«Что касается сборов у Игнашевича, в России всегда у всех команд сложная подготовка. Думаю, ребята, которые проходили сборы у Игнашевича, знают, каково это. Сейчас посмотрим (улыбается).

Я адаптировался очень быстро. Я знаю чемпионат, знаю язык, тренера. Через несколько дней я уже адаптировался в «Балтике».

Если говорить о том, продолжу ли я играть в «Балтике» дальше, если мы останемся играть в РПЛ, всё возможно», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.