«Зенит» его не отпустит». Семшов оценил возможный трансфер Кругового в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в стан армейцев.

«Не понимаю трансфер Кругового в ЦСКА. Он часто играет за «Зенит», неплохо действует. Может, такая новость создана для того, чтобы «Зенит» предложил Круговому новый выгодный контракт. «Зенит» его не отпустит.

Левый защитник — дефицитная позиция и еще непонятно, что будет с Сантосом в будущем. Сейчас Круговой нужен «Зениту», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Данил Круговой перейдёт в ЦСКА летом 2024 года в статусе свободного агента, когда у него завершится срок контракта с «Зенитом». Сообщалось, что срок соглашения футболиста с ЦСКА будет рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей и оформил одну голевую передачу.