Веденеев: в «Зените» за любой промах ты садишься на скамейку запасных

Бывший футболист Сергей Веденеев высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в «Сочи». Ранее стало известно, что Чистяков не поехал на сборы с «Зенитом».

«Было ожидаемо, что Чистяков уйдёт из «Зенита». Все эти годы в команде были футболисты, которые выходили на поле в крайнем случае. Для того, чтобы пробиться в состав, нужно играть, а у Чистякова практически не было игрового времени. Всё закономерно. В любой команде, где не стоит никаких задач, он будет играть. В «Зените» закрепиться в составе нереально, потому что есть задача занять первое место. У игрока нет права на ошибку. За любой промах ты садишься на скамейку запасных», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.